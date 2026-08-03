Временный поверенный в делах России указал в МИД Швеции на нападения ВСУ на ЗАЭС

МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России. Дипломат в ходе беседы в МИД Швеции указал на непрекращающиеся нападения ВСУ на Запорожскую АЭС, заявили РИА «Новости» в российском посольстве в Стокгольме.
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