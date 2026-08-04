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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о «Локо»: «По результатам никакого позитива нет, надо выигрывать – все это понимают. Трансферами я не занимаюсь, лучше задать вопрос руководству клуба»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов высказался о неудачном старте сезона для команды. Москвичи дома уступили ЦСКА (1:1, пенальти – 4:5) в 1-м FONBET Кубка России.

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