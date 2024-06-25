ABC: Ассанж 26 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан

Global look press/ZUMAPRESS.com/Tolga Akmen Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 26 июня лично предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова), где, скорее всего, признает свою вину в рамках сделки с прокуратурой США, сообщает телеканал ABC со ссылкой на власти Сайпана.
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