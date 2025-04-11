Эстония намерена и дальше задерживать гражданские суда на Балтике

Эстония намерена и впредь задерживать гражданские суда на Балтике, если сочтет их входящими в «теневой флот России», заявил премьер-министр прибалтийской державы Кристен Михал 11 апреля, комментируя задержание танкера Kiwala, сообщает ERR.
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