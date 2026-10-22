Герой, гранатомётчик войсковой части 78064, погиб в 42 года, не дожив пять дней до дня рождения. Захоронение с воинскими почестями пройдёт в Почётном ряду Зубовского кладбища.
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