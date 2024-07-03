Подполковник ФСБ из Барнаула героически погиб в зоне СВО

Анатолий Павлович Торопчанин погиб при исполнении воинского долга 1 июля при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции героически погиб подполковник УФСБ России по Алтайскому краю Анатолий Павлович Торопчанин.
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