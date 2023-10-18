Японские ученые придумали способ, помогающий избежать заражения COVID‑19

РИАМО - 18 окт. Журналисты Scientific Reports опубликовали исследование японских ученых, которые придумали простой и действенный способ, помогающий избежать заражения COVID-19, гриппом и ОРВИ, находясь в одном помещении с зараженным, сообщает kp.
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