ИБ-эксперт Бедеров: не удивлюсь, если в будущем взрывчатка появится и в iPhone

В будущем спецслужбы прозападных стран могут начать подкладывать взрывчатку в популярные смартфоны вроде iPhone для проведения диверсий в недружественных регионах, по аналогии со взрывами пейджеров и раций боевиков "Хезболлы" в Ливане 17 и 18 сентября.