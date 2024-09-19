ИБ-эксперт Бедеров: не удивлюсь, если в будущем взрывчатка появится и в iPhone

В будущем спецслужбы прозападных стран могут начать подкладывать взрывчатку в популярные смартфоны вроде iPhone для проведения диверсий в недружественных регионах, по аналогии со взрывами пейджеров и раций боевиков "Хезболлы" в Ливане 17 и 18 сентября.
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