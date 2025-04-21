Быстрая замена стволов: "Центр" внедрил новое полевое решение для САУ

Военные из батальона "Центр" сократили время ремонта САУ 2С19 в полевых условиях с 50 до 10 дней. Майор Азамат Давлетбаев рассказал о внедрении нового оборудования, что ускорило возвращение техники на боевые позиции.
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