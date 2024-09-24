«Нетаньяху нужно остановить так же, как и Гитлера»: что известно об обострении отношений Израиля и Ливана?

Отношения Израиля и Ливана резко обострились. Редакция КС приводит основные события, которые происходят между этими двумя странами: По информации ливанского Минздрава, в результате ударов по южным районам погибли более 550 человек, свыше 1,8 тыс.
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