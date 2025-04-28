Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 986 подписчиков

"Вас здесь быть не должно": о чём говорили Зеленский, Трамп и Макрон на похоронах папы Франциска

"Вас здесь быть не должно": о чём говорили Зеленский, Трамп и Макрон на похоронах папы Франциска

За последние месяцы эта была первая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.Британский таблоид Daily Mail после анализа видеозаписи встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах папы Франциска сообщил о разногласиях между лидерами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх