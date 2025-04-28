"Вас здесь быть не должно": о чём говорили Зеленский, Трамп и Макрон на похоронах папы Франциска

За последние месяцы эта была первая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.Британский таблоид Daily Mail после анализа видеозаписи встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах папы Франциска сообщил о разногласиях между лидерами.
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