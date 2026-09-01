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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор ФХР Курбатов об апелляции на решение ИИХФ: «Дело должно быть рассмотрено в октябре. Положительное решение позволит претендовать на участие в молодежном ЧМ»

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов объяснил, почему именно сейчас в Спортивный арбитражный суд была направлена апелляция на решение Международной федерации хоккея сохранить запрет на участие российских команд в международных соревнованиях.

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