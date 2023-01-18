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Урал занял шестое место по количеству заключенных браков

Урал занял шестое место по количеству заключенных браков

В 2022 году было создано более 76 тысяч новых семей. «Глав.Индекс» составил рейтинг федеральных округов России по числу зарегистрированных браков.

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