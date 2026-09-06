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МОСИНФОРМ

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Соревнования по бегу пройдут в центре города 26 и 27 сентября

Соревнования по бегу пройдут в центре города 26 и 27 сентября

Ежегодный Московский марафон состоится 26 и 27 сентября. В этом году участники побегут по обновленной трассе: старт разместят на улице Косыгина, а финиш — в «Лужниках».

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