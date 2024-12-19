Каллас: в Евросоюзе нет согласия по содержанию гарантий безопасности для Украины

Среди стран Европейского союза нет согласия по содержанию гарантий безопасности для Украины. Это признала верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, написало издание Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии