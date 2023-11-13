Вучич сдаст Косово, предаст Россию и будет убит

За что Брюссель планирует продать Сербии вступление в ЕС Дмитрий Родионов Фото: IMAGO/IlluPics/TASS Материал комментируют: Вадим Трухачёв Павел Фельдман Еврокомиссия призвала руководство Сербии к новым компромиссам в рамках переговоров с косово-албанскими властями под эгидой ЕС и поддержке санкций против России.
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