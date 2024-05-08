МВФ: мир разделился на три экономических блока

Экономика мира разделилась на три блока: примкнувшие к США, Китаю и обособленные страны, рассказала во время выступления в Стенфордском университете первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат, передает РБК.
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