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Пронедра

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На китайском КПП въезжающих заставляют брить бороды

На китайском КПП въезжающих заставляют брить бороды

На пограничном переходе «Хоргос» при въезде в Китай мужчин с длинными бородами направляют в отдельную зону и требуют сбрить растительность на лице.

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