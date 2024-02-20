В России запустят первое производство российских подушек безопасности в 2025 г

В 2025 году группа "Соллерс" планирует запустить производство компонентов систем безопасности, таких как подушки безопасности, рулевые колеса, ремни безопасности и электронные блоки управления, на своем заводе в Ульяновске.
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