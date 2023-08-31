Clinical Epigenetics: детям куривших подростков грозят астма и ожирение

Группа ученых из Саутгемптонского университета в Великобритании и Бергенского университета в Норвегии выяснила, что мальчики, которые начинают курить в раннем подростковом возрасте, рискуют передать вредные эпигенетические черты будущим детям.
Группа ученых из Саутгемптонского университета в Великобритании и Бергенского университета в Норвегии выяснила, что мальчики, которые начинают курить в раннем подростковом возрасте, рискуют передать вредные эпигенетические черты будущим детям.
Свежие комментарии