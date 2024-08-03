Как бетонировать монолитные участки между плит перекрытий? Объясняю подробно

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные мои читатели! Львиная доля перекрытий строящихся домов выполняется с помощью плит — это быстро, не так дорого и очень надежно, но одно дело положить готовые заводские плиты, а другое дело правильно забетонировать те участки, которые остались незакрытыми после монтажа плит.