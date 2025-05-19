Смелостью и умением: подробности дерзкой спецоперации ВС РФ в Котляровке

В ДНР подразделения российской армии уверенно наступают на Красно-Лиманском направлении. На этой неделе военнослужащие группировки «Центр» выбили врага из Ново-Александровки, а бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Торское - мощный оборонительный рубеж ВСУ.