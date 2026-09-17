«Плакала и писала письма»: медсестра вышла замуж за автобусный маршрут

35-летняя медицинская сестра Йелине Лизбет Патиньо заявила, что состоит в браке с автобусным маршрутом, который называет «любовью всей своей жизни».
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