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Пятый канал

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«Плакала и писала письма»: медсестра вышла замуж за автобусный маршрут

«Плакала и писала письма»: медсестра вышла замуж за автобусный маршрут

35-летняя медицинская сестра Йелине Лизбет Патиньо заявила, что состоит в браке с автобусным маршрутом, который называет «любовью всей своей жизни».

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