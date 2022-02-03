Руководитель «Актобе» Джамантаев: «Раскрывать зарплату я не могу, это надо у Покатилова спрашивать»

Руководитель «Актобе» Ержан Джамантаев рассказал о планах комплектования основной команды. – Сейчас в заявку может войти до 30 футболистов, но, учитывая сегодняшние финансовые проблемы, посовещавшись с советом директоров, мы решили пойти по такому пути: в заявке будет 20-21 полевой игрок и 3 вратаря.