Руководитель «Актобе» Джамантаев: «Раскрывать зарплату я не могу, это надо у Покатилова спрашивать»

Руководитель «Актобе» Ержан Джамантаев рассказал о планах комплектования основной команды. – Сейчас в заявку может войти до 30 футболистов, но, учитывая сегодняшние финансовые проблемы, посовещавшись с советом директоров, мы решили пойти по такому пути: в заявке будет 20-21 полевой игрок и 3 вратаря.
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