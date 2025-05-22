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Царьград

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На Брянщину прорвалась сотня диверсантов: В Сети бьют тревогу. Рожин раскрыл правду: "Идёт зачистка местности"

На Брянщину прорвалась сотня диверсантов: В Сети бьют тревогу. Рожин раскрыл правду: "Идёт зачистка местности"

Накануне в Сети начали бить тревогу - появилась информация, что на Брянщину прорвались украинские диверсанты.

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