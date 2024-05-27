"ОБОРОНКА ВСТАНЕТ, СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ПРЕКРАТИТСЯ": ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ СДЕЛАЛ СТРАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О МИГРАНТАХ В РОССИИ

Борис Иванович Назаров

Господа , что-то не слышно в печати ни одного депутата в защиту пенсионеров ,когда ЦБанк поднял цену в сто рублей за Американский доллар !!!Для простых пенсионеров .ЦБанк пусть ход поднимает цену в ТЫСЯЦУ РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР ! Просто нет их у пенсионеров ! Только могут быть у ДЕПУТАТОВ ! Но ведь цены подняли во всех магазинах и на рынках ,и получается ,что понемногу добавляли к пенсиям - ВСЁ ПРОПАЛО ТОЛЛЬКО ИЗ_ЗА ЦБАНКА !!!" Ведь Ни ОДИН ДЕПУТАТ НЕ ВЫСКАЗАДСЯ ,ЧТОБЫ ЦЕНЫ НЕ ПОДНИМАЛИСЬ !!!ПРОСТО ИМ НАРОД НЕ НУЖЕН _ ОНИ ЖИРУЮТ ОТ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ !!! _Борис