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Свежие комментарии

  • Генрих
    Если власть позволяет подобное, то так и происходит."ОБОРОНКА ВСТАНЕТ...
  • Борис Иванович Назаров
    Господа , что-то не слышно в печати ни одного депутата в защиту пенсионеров ,когда ЦБанк поднял цену в сто рублей за ..."ОБОРОНКА ВСТАНЕТ...
  • виктор климахин
    Всех   мигрантов  черножопых  чурок  басмачей  шакалов  УБИВАТЬ   КАК  БЕШЕННЫХ  СОБАК  И  ШАКАЛОВ   ДО  ПОСЛЕДНЕГО  ..."ОБОРОНКА ВСТАНЕТ...

"ОБОРОНКА ВСТАНЕТ, СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ПРЕКРАТИТСЯ": ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ СДЕЛАЛ СТРАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О МИГРАНТАХ В РОССИИ

"ОБОРОНКА ВСТАНЕТ, СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ПРЕКРАТИТСЯ": ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ СДЕЛАЛ СТРАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О МИГРАНТАХ В РОССИИ

"Сами виноваты, что не рожаете", - депутат Госдумы обвинил самих русских в засилье мигрантов. Народный избранник Олег Матвейчев сделал странное заявление об "иностранных специалистах".

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Комментарии
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виктор климахин
Всех   мигрантов  черножопых  чурок  басмачей  шакалов  УБИВАТЬ   КАК  БЕШЕННЫХ  СОБАК  И  ШАКАЛОВ   ДО  ПОСЛЕДНЕГО   ИШАКА  ИСЛАМИСТА
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3 мин.
Борис Иванович Назаров
Господа , что-то не слышно в печати ни одного депутата в защиту пенсионеров ,когда ЦБанк поднял цену в сто рублей за Американский доллар !!!Для простых пенсионеров .ЦБанк пусть ход поднимает цену в ТЫСЯЦУ РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР ! Просто нет их у пенсионеров ! Только могут быть у ДЕПУТАТОВ ! Но ведь цены подняли во всех магазинах и на рынках ,и получается ,что понемногу добавляли к пенсиям - ВСЁ ПРОПАЛО ТОЛЛЬКО ИЗ_ЗА ЦБАНКА !!!&quot; Ведь Ни ОДИН  ДЕПУТАТ НЕ ВЫСКАЗАДСЯ ,ЧТОБЫ ЦЕНЫ НЕ ПОДНИМАЛИСЬ !!!ПРОСТО ИМ НАРОД НЕ НУЖЕН _ ОНИ ЖИРУЮТ ОТ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ !!! _Борис
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3 мин.
Генрих
Если власть позволяет подобное, то так и происходит.
Ответить
2 мин.

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