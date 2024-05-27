"Сами виноваты, что не рожаете", - депутат Госдумы обвинил самих русских в засилье мигрантов. Народный избранник Олег Матвейчев сделал странное заявление об "иностранных специалистах".
"ОБОРОНКА ВСТАНЕТ, СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ПРЕКРАТИТСЯ": ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ СДЕЛАЛ СТРАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О МИГРАНТАХ В РОССИИ
Комментарии
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виктор климахин
Всех мигрантов черножопых чурок басмачей шакалов УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ИШАКА ИСЛАМИСТА
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3 мин.
Борис Иванович Назаров
Господа , что-то не слышно в печати ни одного депутата в защиту пенсионеров ,когда ЦБанк поднял цену в сто рублей за Американский доллар !!!Для простых пенсионеров .ЦБанк пусть ход поднимает цену в ТЫСЯЦУ РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР ! Просто нет их у пенсионеров ! Только могут быть у ДЕПУТАТОВ ! Но ведь цены подняли во всех магазинах и на рынках ,и получается ,что понемногу добавляли к пенсиям - ВСЁ ПРОПАЛО ТОЛЛЬКО ИЗ_ЗА ЦБАНКА !!!" Ведь Ни ОДИН ДЕПУТАТ НЕ ВЫСКАЗАДСЯ ,ЧТОБЫ ЦЕНЫ НЕ ПОДНИМАЛИСЬ !!!ПРОСТО ИМ НАРОД НЕ НУЖЕН _ ОНИ ЖИРУЮТ ОТ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ !!! _Борис
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3 мин.
Генрих
Если власть позволяет подобное, то так и происходит.
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2 мин.
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