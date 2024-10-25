Великобритания отказывает в визе внуку Манделы из-за его поддержки ХАМАС

Внук первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы заявил в пятницу, что правительство Великобритании отказало ему во въездной визе из-за его поддержки ХАМАС и его позиции по войне Израиля с ХАМАС, пишет The Associated Press.
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