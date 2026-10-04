Театр абсурда
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Театр абсурда

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На Западе заговорили о победе Путина. Дугин назвал условие для прекращения эскалации. Зеленский грозит поджечь наш тыл

На Западе заговорили о победе Путина. Дугин назвал условие для прекращения эскалации. Зеленский грозит поджечь наш тыл

Автор: Наталья Залевская Экс-офицер НАТО в панике: "Партнеры перестали помогать Украине! Москва имеет преимущество в воздухе, усиливая давление на Украину атаками".

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