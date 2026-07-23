Шоу-подкаст «Чистый хвост»: почему Петросян ушла от Тутберидзе? Наши версии

От Этери Тутберидзе ушла топовая ученица – Аделия Петросян. В чем причина на этот раз – в разочаровании олимпийским сезоном, нехватке мотивации или здоровья? А может быть, Петросян просто избегает постоянных сравнений с Трусовой Обсудили, в чем причины главного расставания межсезонья, и попробовали представить Аделию у других тренеров.