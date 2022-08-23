Депутат Рады Бужанский: Шольцу стоило сказать правду по НАТО Киеву, а не Путину

globallookpress/Michael Kappeler/dpa Канцлеру Германии Олафу Шольцу стоило сообщить Украине, что Североатлантический Альянс не примет Киев в блок в ближайшие 30 лет, вместо того, чтобы говорить об этом с президентом России Владимиром Путиным.