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Депутат Рады Бужанский: Шольцу стоило сказать правду по НАТО Киеву, а не Путину

Депутат Рады Бужанский: Шольцу стоило сказать правду по НАТО Киеву, а не Путину

globallookpress/Michael Kappeler/dpa Канцлеру Германии Олафу Шольцу стоило сообщить Украине, что Североатлантический Альянс не примет Киев в блок в ближайшие 30 лет, вместо того, чтобы говорить об этом с президентом России Владимиром Путиным.

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