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Военное обозрение

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Бенин: новая точка напряженности в Западной Африке?

Бенин: новая точка напряженности в Западной Африке?

В Бенине зреет угроза: джихадистские группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", усиливают своё влияние, создавая опасную ситуацию в стране и привлекая внимание международного сообщества.

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