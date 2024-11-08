Бенин: новая точка напряженности в Западной Африке?

В Бенине зреет угроза: джихадистские группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", усиливают своё влияние, создавая опасную ситуацию в стране и привлекая внимание международного сообщества.
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