ФНС: пользователи Яндекса могут временно не получать чеки

Пользователи могут временно не получать кассовые чеки за покупки через сервисы Яндекса. Об этом сообщается на сайте ФНС.
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