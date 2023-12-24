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Учёные нашли возможное местонахождение древнего царства Пунт

Учёные нашли возможное местонахождение древнего царства Пунт

Прорыв совершили благодаря старой сказке.фото: wikipedia.org/Hans Bernhard--> Исследователи нашли свидетельства, которые указывают на местонахождение легендарного края изобилия и блаженства — царства Пунт.

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