Учёные нашли возможное местонахождение древнего царства Пунт

Прорыв совершили благодаря старой сказке.фото: wikipedia.org/Hans Bernhard--> Исследователи нашли свидетельства, которые указывают на местонахождение легендарного края изобилия и блаженства — царства Пунт.
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