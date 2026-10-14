Блогер Валентин Дегтярёв заявил, что знает, где лежат тела пропавших Усольцевых.Новая волна обсуждений вокруг исчезновения семьи красноярского бизнесмена Сергея Усольцева поднялась после заявления блогера Валентина Дегтярёва.
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А почему бы и нет.Попыткы не пытка,пусть попробует.Не важно,друг он или нет.Странная реакция сына,люди ищут,тратят время,силы,финансы.Он что,не хочет знать что случилось?