Тирасполь направил официальный протест Кишинёву и ОБСЕ, обвинив молдавские власти в намеренном сокращении числа избирательных участков, переносе их в удалённые населённые пункты и блокировании переправ через Днестр перед парламентскими выборами 28 сентября.
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