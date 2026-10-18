На 8-й минуте счёт открыл форвард «Текстильщика» Абдулло Джебов, забив в контратаке. Команды продолжают острую борьбу, создав ещё несколько опасных моментов.
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