Файер-шоу для знакомой: пьяный житель Приморья поджег чужой дом из-за неприязни

Жителю села Хороль Хорольского района Приморского края назначено наказание за поджог дома знакомой. Ущерб, причиненный им, оценен почти в 100 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.