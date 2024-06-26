Файер-шоу для знакомой: пьяный житель Приморья поджег чужой дом из-за неприязни

Жителю села Хороль Хорольского района Приморского края назначено наказание за поджог дома знакомой. Ущерб, причиненный им, оценен почти в 100 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии