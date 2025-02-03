Врач Пикилиди рассказала калужанам о брекетах

Стоматолог Татьяна Пикилиди рассказала порталу «Узнай.ру» о брекетах - специальном устройстве, которое помогает установить правильное положение зубов после ортодонтического леченияСтоматолог Татьяна Пикилиди рассказала порталу «Узнай.
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