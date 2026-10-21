Почему-то считается, что раз девушки – создания хрупкие и нежные, то и секс им не нужен. Не стоит удивляться, но многие мужчины именно поэтому в интимных отношениях ведут себя подобно животным, забывая о том, что на них возложена главная ответственность за результат.