Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Банк Кореи оставил процентные ставки без изменений на уровне 15-летнего максимума

Банк Кореи оставил ключевую процентную ставку без изменений в 10-й раз подряд на уровне 3,5%.В своем заявлении центральный банк отметил, что пока «преждевременно быть уверенным в том, что инфляция приблизится к целевому уровню», учитывая, что существует «высокая степень неопределенности, связанная с перспективой инфляции потребительских цен».

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