«Квантовый пинг-понг»: атомы научили перекидывать друг другу фотон

Атомы могут поглощать и излучать обратно свет — это обычное явление. Однако в большинстве случаев атом испускает легкую частицу во всех возможных направлениях, поэтому перехватить этот фотон довольно сложно.
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