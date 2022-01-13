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Гарантия автомобиля. Из-за чего теряется и почему важна

Гарантия автомобиля. Из-за чего теряется и почему важна

Автомобиль достаточно значителен как в плане масштаба покупки, так и в плане наличия такого имущества, но, что важнее, как и любая другая вещь, он имеет свой гарантийный срок, которым водитель может воспользоваться в зависимости от ситуации.

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