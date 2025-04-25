Скандал: российская армия получила несправедливое преимущество над ВСУ

Владимир Алтайцев

Трамп сам себе яйца прищемил, вздумав наказать Китай, забывая в силу своего скудоумия, что не только редкоземельные металлы идут в США из Китая, но и вольфрам, титан и многое другое. А Китай быстро воспользовался дебилизмом тех, кто стоит за Трампом, как-никак 80% дронов в мире производит Китай. Вот они сейчас нагреют крепко ручки на продаже дронов Украине. Заметьте, Украине, но не России.Китай, увы, крепко наживается на нашей войне с нацистами.