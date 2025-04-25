На прошлой неделе узкоспециализированный американский ресурс Drone Life опубликовал небольшую заметку, где авторы издания посетовали, что американскую индустрию производства дронов могут ожидают большие проблемы, потому что для изготовления критических компонентов вроде моторов и навигационных систем используются редкоземельные металлы, а 80% их поставок в США до недавнего времени осуществлял Китай.
Скандал: российская армия получила несправедливое преимущество над ВСУ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Трамп сам себе яйца прищемил, вздумав наказать Китай, забывая в силу своего скудоумия, что не только редкоземельные металлы идут в США из Китая, но и вольфрам, титан и многое другое. А Китай быстро воспользовался дебилизмом тех, кто стоит за Трампом, как-никак 80% дронов в мире производит Китай. Вот они сейчас нагреют крепко ручки на продаже дронов Украине. Заметьте, Украине, но не России.Китай, увы, крепко наживается на нашей войне с нацистами.
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11 час.
Михалыч
Не нужно повторять печальную историю, когда выигранные войны мы проигрывали дипломатическими ПЕРЕГОВОРАМИ!!!
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11 час.
Николай Берлизов
Всё описанное невыносимо радует. Но тут же встаёт вопрос: а насколько наша оборонка зависит от китайских комплектующих? А то не оказаться бы в одном анусе с нашими заклятыми друзьями из США.
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7 час.
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