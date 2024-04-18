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«Барса» и «ПСЖ» устроили стычку на 60+ человек после матча ЛЧ. Она началась после крика Мбаппе: «Это футбол, и говорить нужно на поле» (Mundo Deportivo)

После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», прошедшем на Олимпийском стадионе (4:1, 6:4 по сумме двух встреч), некоторые игроки «ПСЖ» бросили язвительные фразы в адрес футболистов и болельщиков сине-гранатовых, утверждает Mundo Deportivo.

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