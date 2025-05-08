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«Это не ваша Россия»: в Петербурге мигрант довёл до слёз и избил пенсионеров из-за просьбы подвинуться

«Это не ваша Россия»: в Петербурге мигрант довёл до слёз и избил пенсионеров из-за просьбы подвинуться

БлокнотРУ Полиция задержала дебошира. Сообщается, что начата проверка. В Петербурге произошёл конфликт между мигрантом и жителями города.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
В подворотню и оказать знаки внимания. Лучше толпой! Мутанты так очень любят!
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4 час.
АИ
Андрей Ильин
Боится народ, чтобы не быть крайним! У судей это легко!
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4 час.
Сергей Коваленко
А чё, в автобусе российских мужиков не было? Или они забились, как тараканы, под сиденья? ПОЗОР и СТЫДОБА!!!
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42 сек.
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