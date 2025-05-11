Джастин Сан приглашает пользователей HTX в космос: розыгрыш билета стоимостью $6 млн

Криптобиржа HTX совместно с основателем TRON Джастином Саном объявила о старте Mars Program: Special Edition — акции, по условиям которой один счастливчик отправится в космическое путешествие полностью за счёт Сана.
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