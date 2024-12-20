ПСБ вошел в топ-3 лучших интернет-банков для малого и среднего бизнеса

ПСБ вошел в число лидеров рейтинга интернет-банков для МСБ по версии Globus Consulting. Среди преимуществ интернет-банка «ПСБ Бизнес» организаторы исследования особо выделили гибкость в системе, деление сложных процессов на понятные этапы и наглядное отображение важных сведений в интерфейсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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