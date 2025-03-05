Древние костяные орудия: новые находки сдвигают дату их создания на 1,5 млн лет

Новое исследование в журнале Nature раскрывает ранее неизвестные факты о том, что предки современных людей создали костяные орудия труда 1,5 миллиона лет назад, обнаруженные в Олдувайском ущелье, Восточная Африка.
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