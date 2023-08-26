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Никаких переговоров: Киев начал угрожать Западу после предложений о мире

Никаких переговоров: Киев начал угрожать Западу после предложений о мире

Никаких переговоров: Киев начал угрожать Западу после предложений о мире AlexCoderНикаких переговоров: Киев начал угрожать Западу после предложений о мире AlexCoder Администрация Зеленского придерживается принципиальной позиции Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев до сих пор придерживается принципиальной позиции в вопросах переговоров с Москвой – любой намек на диалог является “контрреволюцией” антидемократического характера.

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