Никаких переговоров: Киев начал угрожать Западу после предложений о мире AlexCoderНикаких переговоров: Киев начал угрожать Западу после предложений о мире AlexCoder Администрация Зеленского придерживается принципиальной позиции Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев до сих пор придерживается принципиальной позиции в вопросах переговоров с Москвой – любой намек на диалог является “контрреволюцией” антидемократического характера.