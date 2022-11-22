Поставщик Tesla допустил нехватку графита из-за доминирования автопроизводителей из КНР

Рынок электрокаров столкнется с дефицитом графита. Такой прогноз озвучил Шон Вернер, глава крупнейшей в мире компании по выпуску природного графита Syrah Resources, которая также является поставщиком электромобилей Tesla, передает Financial Times.
Рынок электрокаров столкнется с дефицитом графита. Такой прогноз озвучил Шон Вернер, глава крупнейшей в мире компании по выпуску природного графита Syrah Resources, которая также является поставщиком электромобилей Tesla, передает Financial Times.
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